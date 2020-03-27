وكيل آداب عين شمس: التعلم عن بعد أثبت نجاحه في ضوء أزمة كورونا

قال الدكتور طارق منصور وكيل كلية اداب جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد والتعليم التفاعلي جاء من قيادة رشيدة تراعي مصلحة الوطن والطلاب في المقام الأول، منوها أن جميع طوائف الدولة تعمل بأقصي مجهود وبكل إمكانيتها لكي تصل إلى طريق النجاة من مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكلية تقوم برفع جميع محاضراتها بشكل مستمر ويومي.





وأشار منصور إلى أن الكلية تتابع جيدا الطلاب من خلال المواقع الرسمية المتاحة للطلاب والمعلنة عنها سابقا، أما عن هشتاج #الاكتفاءبعمل_بحث_للجامعات لكل طالب حق التعبير عنه رأيه، ولكن هناك مجلس أعلى للجامعات، هو من يقرر ذلك في اطار حرصه على مصلحة الطالب .



