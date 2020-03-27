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تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس تزف بشرى سارة للمواطنين

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
تحرص مستشفيات جامعة عين شمس على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية العالمية الطارئة، والحرص على التزام المواطنين البقاء في منازلهم حماية لهم من خطر العدوى، وتم تكثيف خدمة الطب عن بعد بالمستشفيات الجامعية.

ويتم تسهيل الحصول على الخدمة الطبية عن طريق تطبيق الواتس آب على الرقم المجاني التالي لطب المسنين .01050136035

ويتلقى أحد  الاستشاريين الرسائل ويتم تصنيف حالة كل مريض كالتالى:

١. حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق الواتس اب
٢.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد
٣.حالة تحتاج الفحص وسوف يتم اخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس
٤.حالة تحتاج التوجه إلى الطوارئ 

وأكدت مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع الاستشاريين من كبار الأطباء والمتخصصين من جامعة عين  شمس في مجال طب ورعاية المسنين.

وسوف يتم الإعلان لاحقا عن  أرقام بقية التخصصات،  بالإضافة إلى  أرقام خاصة للاستعلام عن وباء الكورونا المستجد.
#خليكفىالبيتواحمىنفسك_واهلك
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