جامعة عين شمس تطرح مسابقة لتصميم أجهزة تنفس صناعي تصنع محليا

ينظم "بيت التصميم بجامعة عين شمس" ASU Design House مبادرة لأحسن تصميم لجهاز تنفس صناعي يتم تصنيعه بالأجهزة والمكونات الموجودة محليا.





وسيوفر بيت التصميم بجامعة عين شمس دعما فنيا وإداريا لكل المصممين المشتركين على مدار فترة المسابقة التي تمتد لمدة شهر.



وسيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات، سيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بها، وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء، ويمنح الفريق صاحب أحسن التصميم جائزة قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما توفر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ASRT Academy of Scientific Research دعما ماديا عن طريق مبادرتها الأخيرة، وذلك للفرق التي لها مقترحات تصميمية متميزة في حالة استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالأكاديمية.

صرح بذلك الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة علي تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.



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وأوضح أن هناك طريقتين للتسجيل، وهما تكوين فريق أو التسجيل كخبير لدعم الفرق المشاركة، وذلك عن طريق الرابط.