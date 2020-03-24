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تعليم

جامعة عين شمس تشيد بجهود أطبائها الذين أنهوا مهمتهم بنجاح في مستشفى العزل بالإسماعيلية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:26 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى

استمرارًا للدور الوطني الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس في خدمة الوطن و الشعب المصري في كافة الأوقات وبخاصة أوقات المحن و الشدائد.
قامت جامعة عين شمس تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف أ.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ، بالدفع بطاقم طبي لمستشفى أبو خليفة المخصصة للعزل والحجر الصحي بطريق الإسماعيلية . 
حيث ضم الفريق الطبي ستة أطباء في تخصصات الصدر و الرعاية المركزة و الأمراض المتوطنة و التخدير وهم: د. درويش إبراهيم ، د. حسام حسن سيد ، د. أحمد ماهر ، د. زكريا حمد الله ، د. محمد عاطف أبو هشيمة  ، د. حسين عبد الناصر حسن.
وقد أنهى الفريق الطبي مهمته التي استمرت على مدار ١٤ يوم بنجاح و تم إجراء تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم و جاءت نتائجهم جميعًا سلبية.
هذا وقد وجه أ.د. محمود المتيني الشكر للفريق الطبي لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن ، لافتًا أنه من المقرر تكريم الأطباء الستة بمجلس الجامعة يوم الإثنين المقبل تقديرا لدورهم  في تجاوز ما تمر به مصر كواحدة من دول العالم التي تواجه محنة وباء كورونا المستجد .
كما دعا كافة الأطباء و الأطقم الطبية للاستمرار في حربهم ضد هذا الفيروس اللعين بلا خوف أو تهاون .
داعيا الله عز وجل أن يوفق الجميع لتجاوز هذه الأزمة العالمية و أن يحفظ مصر وشعبها.
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