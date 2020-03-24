جامعة عين شمس تشيد بجهود أطبائها الذين أنهوا مهمتهم بنجاح في مستشفى العزل بالإسماعيلية





استمرارًا للدور الوطني الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس في خدمة الوطن و الشعب المصري في كافة الأوقات وبخاصة أوقات المحن و الشدائد.

قامت جامعة عين شمس تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف أ.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ، بالدفع بطاقم طبي لمستشفى أبو خليفة المخصصة للعزل والحجر الصحي بطريق الإسماعيلية .

حيث ضم الفريق الطبي ستة أطباء في تخصصات الصدر و الرعاية المركزة و الأمراض المتوطنة و التخدير وهم: د. درويش إبراهيم ، د. حسام حسن سيد ، د. أحمد ماهر ، د. زكريا حمد الله ، د. محمد عاطف أبو هشيمة ، د. حسين عبد الناصر حسن.

وقد أنهى الفريق الطبي مهمته التي استمرت على مدار ١٤ يوم بنجاح و تم إجراء تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم و جاءت نتائجهم جميعًا سلبية.

هذا وقد وجه أ.د. محمود المتيني الشكر للفريق الطبي لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن ، لافتًا أنه من المقرر تكريم الأطباء الستة بمجلس الجامعة يوم الإثنين المقبل تقديرا لدورهم في تجاوز ما تمر به مصر كواحدة من دول العالم التي تواجه محنة وباء كورونا المستجد .

كما دعا كافة الأطباء و الأطقم الطبية للاستمرار في حربهم ضد هذا الفيروس اللعين بلا خوف أو تهاون .