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تعليم

أطباء جامعة عين شمس: أنقذ حياتك وحياتنا وخليك في البيت.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
نشرت الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"   فيديو أشادت من خلاله بدور اطباء مستشفي جامعة عين شمس  وبدور جميع والأطباء وهم أبطال وجنود مصر في هذه المرحلة "الفريق الصحي" (أطباء، تمريض، فنيين وإداريين).

ووجه  أطباء مستشفيات جامعة عين شمس الذين يؤدون واجبهم الإنساني والوطني في مواجهة وباء كورونا المستجد COVID- 2019 ، باعتبارهم خط الدفاع الأول، دعوة للمواطنين للبقاء في البيوت حفاظا على سلامتهم.

الجدير بالذكر قامت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف الدكتور  أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية ، بالدفع بطاقم طبي لمستشفى أبو خليفة المخصصة للعزل والحجر الصحي بطريق الإسماعيلية . 

حيث ضم الفريق الطبي ستة أطباء في تخصصات الصدر و الرعاية المركزة و الأمراض المتوطنة و التخدير وهم: الدكتور درويش إبراهيم ، الدكتور حسام حسن سيد ، الدكتور  أحمد ماهر ، الدكتور  زكريا حمد الله ، الدكتور  محمد عاطف أبو هشيمة  ، الدكتور  حسين عبد الناصر حسن.

وقد أنهى الفريق الطبي مهمته التي استمرت على مدار ١٤ يوم بنجاح و تم إجراء تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم و جاءت نتائجهم جميعًا سلبية.


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