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تكنولوجيا

ميزات جديدة من فيسبوك لمستخدميه في الحجر الذاتي.. تعرف عليها

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
شجع الحجر الذاتي بسبب فيروس مرض COVID-19 المسبب لفيروس كورونا، العديد من المستخدمين حول العالم على استخدام البث المباشر الخاص بعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، مما حفز الشركة لإطلاق مجموعة مزايا جديدة لمستخدميها.

وقالت شركة فيسبوك: "إنها ستطلق عددا من المزايا خلال الأسبوعين المقبلين، والتي تسهل على مزيد من الناس حول العالم إجراء بث مباشر، خاصة للأشخاص الذين قد لا يملكون الكثير من بيانات الجوال"، وفقا لموقع "theverge" التقني. 

وأوضحت شركة عملاق التواصل الاجتماعي، إنها ستدعم وضع البث المباشر الصوتي فقط، بالإضافة إلى تسميات توضيحية تلقائية مغلقة، بما في ذلك، دعم مشاهدة البث المباشر من خارج فيسبوك، مما يعني أنه لا يزال بإمكان الأشخاص الذين ليس لديهم حساب على فيسبوك، مشاهدة البث المباشر.

ويرافق ذلك دعم شبكة الهاتف العامة، مما يسمح لأصحاب البث المباشر في إنشاء أرقام هاتف مجانية يمكن للمشاهدين الاتصال بها أثناء البث المباشر الصوتي.

وأطلقت فيسبوك أيضا مزايا أخرى موجهة لمن يجري بثا مباشرا، ومن ذلك توسعة ميزة النجوم، والتي تسمح لمنشئي المحتوى من كسب المال من البث، لتشمل الموسيقيين، والمؤسسات الثقافية، مع الإشارة إلى أن الميزة كانت متاحة في السابق للاعبين فقط.

وبالإضافة إلى ذلك ، يوفر Facebook للشركاء، من المؤسسات التعليمية والدينية، بملحقات من الهواتف المحمولة لتسهيل إجراء البث المباشر. كما أنها أطلقت ميزة المنتج المباشر، للمزيد من الإعدادات الاحترافية التي تتطلب كاميرا متصلة، وقالت الشركة: إن الميزة ستجعل إدارة البث المباشر أسهل، وستشمل أدوات، مثل: اعتدال التعليقات، والقص.
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