استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تمت اليوم السبت تطهير مكتب البريد، وكمين القرنة ، وعدد من المدارس، والوحدة المحلية، ووحدة الاسعاف، والمعدية وموقف السيارات الأجرة.





وأوضح رئيس مركز القرنة، أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطري بالمركز.



