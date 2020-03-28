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محافظات

استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 06:59 م
تطهير المنشآت في
تطهير المنشآت في الأقصر
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شمس يونس
أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تمت اليوم السبت تطهير مكتب البريد، وكمين القرنة ، وعدد من المدارس، والوحدة المحلية، ووحدة الاسعاف، والمعدية وموقف السيارات الأجرة.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أن أعمال التعقيم والرش تتم بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الزراعية والإدارة الصحية والطب البيطري بالمركز.

وأشار "عبد الجابر" إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور
استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور
استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور
استمرار تطهير المنشآت الحيوية بغرب الأقصر.. صور
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