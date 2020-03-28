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تعليم

تعليم بورسعيد تكشف تفاصيل تفعيل المنصة الإلكترونية بمدارس المحافظة وتسجيل المعلمين

السبت 28/مارس/2020 - 07:40 م
الدكتور نبوي باهي
الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم
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كتب محمد الغزاوى
كشف الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد  عن آليات تفعيل المنظومة  التكنولوجية داخل مدارس المحافظة وتنظيم عملية الدخول إلي المنصة الإلكترونية ، مشيرا بأن ذلك  سيكون دور أخصائي التطوير التكنولوجي بناء علي ما نقله مدير البنية الأساسية التكنولوجية بوزارة التعليم إلي مديرية التعليم بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بأنه يجب على أخصائي التطوير التكنولوجي التواصل مع مسئولي المعلومات بكل مدرسة للحصول علي الإيميل الخاص بالمدرسة علي برنامج الـادمودو ،  وكذلك الإيميلات الخاصة بأوفيس 365 لجميع المعلمين بالمدرسة ، بجانب التواصل مع مسئولي الجدول بالمدارس لمعرفة الفصول الخاصة بكل معلم


كما أكد الدكتور نبوي باهي بأنه سوف يقوم اخصائى التطوير بكل مدرسة باستخدام ايميل المدرسة الموجود على الموقع الخاص بالحكومه الالكترونيه بالمدرسة، والدخول بهذا الايميل على منصة الادمودو والتسجيل به كمسئول عن منصة " الادمودو"  بالمدرسة ، (ADMINISTRATOR)


وتابع وكيل الوزارة بأنه سيكون أيضا من أدوار أخصائي التطوير في المدرسة متابعة جميع الانشطه الخاصة بالمدرسين ، بجانب  انشاء الفصول الخاصة بكل مدرس، والحصول على اكواد لتلك الفصول، واعطائها للمعلمين ليقوم المعلمون باعطائها للطلاب للتواصل معم والدخول على المنصة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بأنه سيقوم المعلم بالدخول الى المنصة من خلال الايميل الخاص باوفيس 365 سواء تم تفعيل الايميل ام لا مع التاكيد على ضرورة تفعيل الايميل لاستخدامه فيما بعد . مؤكدا بأنه سوف يجد كل معلم الفصول الخاصة به منشأه يستطيع الضغط على الفصل المطلوب للتواصل مع طلاب هذا الفصل .


واختتم وكيل وزارة التعليم ببورسعيد بأنه سوف يتم ارسال الايميلات لكل اداره تعليميه من قبل كل مدرسة ببورسعيد تابعة لتلك الإدارة ،وذلك لمتابعة دخول المدارس على المنصه لحظة بلحظة .
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