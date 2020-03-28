9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

وقال وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن الوزارة جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذه المشاريع البحثية المطلوبة من الطلاب قريبًا".
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 9 معلومات رسمية عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام:
* سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 أبريل 2020.
* بعد ذلك في يوم 5 أبريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.
* طبيعة وضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني.
* الإطار العام للمشروع البحثى سيشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.
* سيقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية الأساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا، وذلك بجميع الصفوف.
* وسيقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.
* سيتولى موجهو أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية المشترك بها الطالب.
* الهدف من تولي الموجهين بالإدارات التعليمية مسئولية موضوعات البحث فى كل مدرسة، هو منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.
* إذا ضبطت الوزارة حالة غش أو تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلون "دور ثان".