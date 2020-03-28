9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات أو اجتهادات بشأن إعداد المشاريع البحثية الخاصة بتقييم طلاب صفوف النقل، لا أساس له من الصحة.



وقال وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن الوزارة جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذه المشاريع البحثية المطلوبة من الطلاب قريبًا".





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" 9 معلومات رسمية عن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام:





* سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام وشرح كيفية تصحيحه يوم 2 أبريل 2020.





* بعد ذلك في يوم 5 أبريل 2020 سيتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة.





* طبيعة وضوابط إعداد المشروعات البحثية سوف تختلف من صف دراسي لآخر، كما أنها تختلف بين التعليم العام والتعليم الفني.





* الإطار العام للمشروع البحثى سيشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه.





* سيقوم مديرو عموم تنمية المواد الدراسية الأساسية بوضع معايير لإعداد المشروعات البحثية لكل مادة دراسية مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الثاني كاملًا، وذلك بجميع الصفوف.







* وسيقوم موجه أول المادة بتصميم تلك المشاريع ورفعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.





* سيتولى موجهو أوائل المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية رفع قائمة المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية، وعلى الطلاب تنفيذها وإرسالها عبر المنصة الإلكترونية المشترك بها الطالب.







* الهدف من تولي الموجهين بالإدارات التعليمية مسئولية موضوعات البحث فى كل مدرسة، هو منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.





* إذا ضبطت الوزارة حالة غش أو تطابق في المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، سوف يؤدي ذلك إلى رسوب أصحاب المشروعات البحثية المتطابقة وسيدخلون "دور ثان".