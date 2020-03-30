إقليم لومبارديا الإيطالي يعلن حصيلة جديدة لوفيات وإصابات كورونا

أعلن إقليم لومبارديا الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 458 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6818.





كما سجل إقليم لومبارديا الإيطالي 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى42161 حالة.





وكانت الشرطة الإيطالية صادرت 900 جهاز فحص مزيف للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى مركز تحاليل للكيمياء الحيوية في مدينة جيويا تاورو فى إقليم كالابريا.





يذكر أن إيطاليا تعد أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد حيث تخطى عدد الوفيات بها عشرة الآف من إجمالى ما يربو على ثلاثين ألف حالة وفاة في أنحاء العالم.