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مرأة

عشب طبيعي يحمي من الالتهابات ويسكن الألم

السبت 04/أبريل/2020 - 11:54 م
قلرنفل
قلرنفل
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اسماء محمد
تعد الالتهابات من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب آلاما عديدة في مختلف اجزاء الجسم، والالتهابات لا تقتصر على إصابة المفاصل فقط؛ بل تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، وهو أحد اسباب التعب والارهاق الزائد.

ويلعب الطعام دورا مهما في الوقاية من الاصابة بالالتهابات، بل وعلاجها أيضا، فتوجد أطعمة عديدة قادرة على حل هذه المشكلة، في مقدمتها القرنفل.

وذكر موقع " بولد سكاى" الهندي أن القرنفل أحد الأعشاب الطبيعية وله قدرة على علاج التهابات الجسم، وتقليل الشعور بالالم، وله خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات. فمركب الأوجينول، الموجود في القرنفل يمكن أن يقلل من الألم والالتهابات. 

ويمكن للقرنفل أن يستخدم بدلا من المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات ولكن ينصح بعدم الاسراف فيه.
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