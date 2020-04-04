عشب طبيعي يحمي من الالتهابات ويسكن الألم

تعد الالتهابات من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب آلاما عديدة في مختلف اجزاء الجسم، والالتهابات لا تقتصر على إصابة المفاصل فقط؛ بل تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، وهو أحد اسباب التعب والارهاق الزائد.







اقرأ أيضا ثمرة تجعل القلب أفضل في 6 أسابيع



ويلعب الطعام دورا مهما في الوقاية من الاصابة بالالتهابات، بل وعلاجها أيضا، فتوجد أطعمة عديدة قادرة على حل هذه المشكلة، في مقدمتها القرنفل.





وذكر موقع " بولد سكاى" الهندي أن القرنفل أحد الأعشاب الطبيعية وله قدرة على علاج التهابات الجسم، وتقليل الشعور بالالم، وله خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات. فمركب الأوجينول، الموجود في القرنفل يمكن أن يقلل من الألم والالتهابات.



