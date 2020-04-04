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رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي لـ ضم لاعب النجم الساحلي لتعويض غياب احمد فتحي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:57 م
التونسي وجدي كشريدة
التونسي وجدي كشريدة
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محمد الفيومي
ترددت بعض الأنباء، خلال الأيام الماضية، عن اتجاه النادي الأهلي، للحصول على خدمات التونسي وجدي كشريدة الظهير الأيمن لنادي النجم الساحلي، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الفريق، بداية من الموسم المقبل.


وكان النادي الأهلي، قد أعلن وصول مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي إلى طريق مسدود، ليصبح الموسم الحالي، هو الأخير لقائد منتخب مصر، بعد 13 عامًا قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.


من جانبه، نفى قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، وجود أي مفاوضات من جانب إدارة النادي الأهلي، مع إدارة الفريق، للتعاقد مع الظهير الأيمن وجدي كشريدة.


وقال قيس عاشور في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "لم يتم أي تواصل من جانب النادي الأهلي بخصوص الحصول على خدمات كشريدة، وأي حديث عن ذلك سابق لأوانه، لا نعلم كيف تسير الأمور بسبب فيروس كورونا".


وأضاف قيس عاشور: "ننتظر مرور أزمة كورونا بسلام على الجميع، ثم بإمكاننا أن نقيم الأمور والتوجه الخاص باللاعبين، حسب احتياجات الفريق ومنافساته في الفترة المقبلة".


وحول إمكانية عودة حمدي النقاز اللاعب السابق بالفريق، إلى النجم الساحلي مرة أخرى، أكد قيس عاشور أن الحديث حول هذا الأمر مازال مبكرًا، لكنه من الوارد كل شئ، فقط نحتاج لوضوح الرؤية بشأن المسابقات، ثم بإمكاننا الحديث حول أمور الانتقالات.

 
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