حملات مكثفة لـ صحة أسوان وحماية المستهلك لضبط الأسعار

قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان إنه تم التنسيق بين قسم الوقائى ومكتب حماية المستهلك لمتابعة الأسواق للعمل على مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار الدكتور نجيب نجيب إلى أنه تم المرور على الأسواق بمدينة أسوان بهدف ضبط الأسعار، ومراجعة السلع الغذائية من حيث السلامة والصلاحية والجودة المطلوبة للإستهلاك الآدمى .





وأضاف مدير الطب الوقائى بأسوان أنه تم المرور على محلات الجزارة والبقالة ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة وتم التأكيد على تعليق أسعار السلع عليها ومراجعة صلاحيتها ، كما تم عمل محاضر للمخالفين بمشاركة مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان ومكتب مكتب حماية المستهلك .







وبالتوازى مع ذلك قامت إدارة الأمراض المتوطنة تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير الإدارة بعمل حملات تطهير وتعقيم لمنطقة الجُزيرة بمدينة أسوان شملت المنازل والطرقات الداخلية بالمنطقة .

وفي نفس السياق واصلت المديرية أيضًا حملات التعقيم والتطهير لعدد من الأماكن والمنشأت شملت السوق السياحى وكورنيش النيل ومواقف السيارات ومكاتب البريد.



