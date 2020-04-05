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أخبار البلد

ناجية من سجون الحوثي: استهداف المليشيات لنا في تعز لن يخمد ثورتنا ضده

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:21 م
سميرة عبدالله الحوري
سميرة عبدالله الحوري
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قسم الاخبار
أكدت الناشطة الحقوقية سميرة عبدالله الحوري الناجية من سجون الحوثي في صنعاء ان جريمة مليشيات الحوثي اليوم بقصف سجن النساء في تعز هدفها اخماد الثورة النسائية الرافضة لحكمه بعدما خنعت القبائل خوفًا منه.

واضافت سميرة في بيان لها اليوم ان استهداف السجن النسائي في تعز لم يكن بطريقة عشوائية ولكنه مقصود وتم تجميع كل الناشطات والمعارضات لحكم المليشيات في اليمن والقضاء عليهن في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه العالم بجائحة كورونا.

وطالبت سميرة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة البشعة وعدم الارتكان لبيانات الشجب والإدانة فلن تجدي نفعًا مع هؤلاء المجرمين.

واوضحت سميرة انها كانت سجينة سياسية وتعلم جيدا اساليب الحوثي وفكرهم  سواء في السجون السرية او العمومية  بان دماء النساء ليست ذات ثمن في الداخل قبل الخارج.

واكدت سميرة ان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يخدع الشعب اليمني يوميا في الوقت الذي تكتظ سجونه بالنساء والأطفال ذهب لمساومة السعودية بإطلاق سراح سجين مقابل الإفراج عن سجناء لحماس في المملكة العربية السعودية
لكسب ود ايران والإخوان.
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