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فن

هيفاء وهبى تستكمل تصوير مسلسل أسود فاتح

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:37 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم - ايه عاطف
قررت اسرة مسلسل "اسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبى استكمال تصوير العمل منتصف ابريل المقبل وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورونا. 

وياتى قرار استكمال التصوير بعد الاتفاق على كافة التجهيزات الخاصة بالتصوير فى الفترة المقبلة فى ظل الظروف الراهنة خاصة بعد اغلاق الطيران. 

مسلسل "اسود فاتح" مسلسل "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين. 

وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والاثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الازمات فى حياتها. 

 
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