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محافظات

لمواجهة كورونا.. منع إقامة 4 أسواق عشوائية في بني سويف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تواصل محافظة بني سويف حملاتها المكثفة التي أمر بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة ومنع إقامة الأسواق العشوائية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بتكثيف حملاتها على الأسواق والمحال لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، حيث تم غلق مداخل قرية غياضة الغربية لمنع إقامة سوق القرية، ومنع إقامة سوق الزاوية وسويقة نزلة الزاوية، بالإضافة إلى غلق مداخل قرية قمبش لمنع إقامة سوق الاثنين، ومنع تواجد الباعة المترددين على أماكن تلك الأسواق، وذلك تحت إشراف من الوحدة المحلية برئاسة هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا وبالتعاون مع قوات الشرطة.

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