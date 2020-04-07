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مرأة

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:41 ص
طريقة عمل الموكا
طريقة عمل الموكا الباردة
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رشا عوني
يفضل الكثير المشروبات المشتقة من القهوة وخاصة الموكا التي تنتشر في العديد من دول العالم ، ويحبها البعض ساخنة أو باردة بالثلج حيث تمنح الجسم الطاقة و النشاط ، ويمكنك تعلم طريقة عمل الموكا الباردة في خطوات سهلة وبسيطة في البيت وإعدادها بنفس طريقة الكافيهات . 

مكونات الموكا الباردة :

3 ملاعق حليب بودرة 
ملعقة كبيرة نسكافيه 
كوب ماء 
ربع كوب ثلج
2 ملعقة سكر كبيرة 
ربع كوب شوكولاتة سائلة 
2ملعقة كريمة خفق للتزيين 

طريقة عمل الموكا الباردة :

في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا ف الماء ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات 

أضيفي الشيكولاتة السائلة للخليط ثم اضربيهم مرة أخرى ثم صبي الموكا في كوب وظينيها بالكريمة المخفوقة
الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة
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الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

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