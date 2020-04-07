الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

يفضل الكثير المشروبات المشتقة من القهوة وخاصة الموكا التي تنتشر في العديد من دول العالم ، ويحبها البعض ساخنة أو باردة بالثلج حيث تمنح الجسم الطاقة و النشاط ، ويمكنك تعلم طريقة عمل الموكا الباردة في خطوات سهلة وبسيطة في البيت وإعدادها بنفس طريقة الكافيهات .
مكونات الموكا الباردة :
3 ملاعق حليب بودرة
ملعقة كبيرة نسكافيه
كوب ماء
ربع كوب ثلج
2 ملعقة سكر كبيرة
ربع كوب شوكولاتة سائلة
2ملعقة كريمة خفق للتزيين
طريقة عمل الموكا الباردة :
في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا ف الماء ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات
أضيفي الشيكولاتة السائلة للخليط ثم اضربيهم مرة أخرى ثم صبي الموكا في كوب وظينيها بالكريمة المخفوقة