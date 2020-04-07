الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

يفضل الكثير المشروبات المشتقة من القهوة وخاصة الموكا التي تنتشر في العديد من دول العالم ، ويحبها البعض ساخنة أو باردة بالثلج حيث تمنح الجسم الطاقة و النشاط ، ويمكنك تعلم طريقة عمل الموكا الباردة في خطوات سهلة وبسيطة في البيت وإعدادها بنفس طريقة الكافيهات .





مكونات الموكا الباردة :





3 ملاعق حليب بودرة

ملعقة كبيرة نسكافيه

كوب ماء

ربع كوب ثلج

2 ملعقة سكر كبيرة

ربع كوب شوكولاتة سائلة

2ملعقة كريمة خفق للتزيين





طريقة عمل الموكا الباردة :





في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا ف الماء ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات



