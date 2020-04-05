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الشاي والقهوة يسببان العطش المستمر.. ما السر؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:36 م
الشاي و القهوة
الشاي و القهوة
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من تناول فنجان القهوة صباحا أو كوب الشاي مع الإفطار أو بعد كل وجبة، وهي عادة اعتاد عليها معظم المصريين ليصبح الشاي والقهوة من المشروبات الرسمية والأساسية كل يوم، ورغم الفوائد العديدة للشاي والقهوة إلا أن الإفراط في تناولهما قد يسبب مشاكل صحية.

ما علاقة الشاي والقهوة بالشعور بالعطش؟
بحسب موقع bright side، فبعد شرب القهوة أو الشاي قد تشعر بالعطش خلال النهار، وذلك يرجع إلى أن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين وعلى رأسها القهوة، تعمل على إدرار البول، والكافيين يجعل الجسم يفقد السوائل بسرعة لذا تشعر برغبة في تناول الماء بعد شرب القهوة أو الشاى بفترة قليلة، وهذه المشكلة قد تسبب جفاف الفم ومشاكل بالكلى إذا لم يحصل الجسم على كميات ماء وسوائل بديلة.

الحل هو تناول من 2 إلى 3 لتر ماء يوميا، أما قبل تناول الشاي والقهوة فيفضل شرب كوب ماء كبير خاصة بعد القهوة، وتوزيع بقية كمية الماء على مدار اليوم وخاصة كوبا بعد الاستيقاظ وكوبا قبل النوم.
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