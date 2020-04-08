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ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان.. ودعاؤه.. أحمد عمر هاشم يوضح

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:00 ص
احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم
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هاني حسين
قال  الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن  شهر شعبان المبارك ندعو فيه الله- سبحانه- إليه، ونستغيث به، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله- سبحانه وتعالى-، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم  يكثر الصيام فيه.

وأضاف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  ليلة النصف من شعبان يستجاب فيها الدعاء".

وتابع أحمد عمر هاشم:"  الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة  النصف من شعبان إلى السماء الدنيا من غروب الشمس ويقول  ألا من مستغفر فأغفر له".

وأكمل أحمد عمر هاشم:"   اللهم ياذا المن ولا يمن عليك ياذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت،  اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والمحن".

وتابع أحمد عمر هاشم:"  احرسنا بعينك التي لا تنام يا الله وارحمنا بقدرتك يا ارحم الراحمين".
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