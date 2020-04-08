ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان.. ودعاؤه.. أحمد عمر هاشم يوضح

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر شعبان المبارك ندعو فيه الله- سبحانه- إليه، ونستغيث به ، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله- سبحانه وتعالى-، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه.





وأضاف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ليلة النصف من شعبان يستجاب فيها الدعاء".





وتابع أحمد عمر هاشم:" الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا من غروب الشمس ويقول ألا من مستغفر فأغفر له".





وأكمل أحمد عمر هاشم:" اللهم ياذا المن ولا يمن عليك ياذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والمحن".



