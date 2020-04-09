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محافظات

بعد ظهور 4 حالات.. كيف انتشر فيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب للقلب؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:35 م
مركز مجدي يعقوب لعلاج
مركز مجدي يعقوب لعلاج القلب في أسوان
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قسم المحافظات
حزن كبير خيم بين جنبات مركز مجدى يعقوب بأسوان لعلاج القلب، بعد رصد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المركز، منهم 3 يعملون فى طاقم الأمن ومريض يتلقى العلاج، فكيف تسلل الفيروس القاتل داخل مركز مجدي يعقوب؟

تفاصيل ظهور حالات كورونا داخل مركز مجدي يعقوب
وكشف مصدر طبي داخل مركز مجدي يعقوب عن التفاصيل الكاملة لما حدث داخل المركز وتسبب في ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا به.

وأكد أن السبب في ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مركز مجديد يعقوب يرجع إلى استقبال المركز لطفل صغير قادم من إحدى محافظات الوجه البحرى، يعاني أحد أفراد اسرته من الاصابة بفيروس كورونا، وحضر معه ذات مرة لإجراء متابعة له داخل المركز ، الأمر الذي أدى إلى إصابة طاقم الأمن. 

إجراءات داخل مركز مجدي يعقوب لمنع تفشي كورونا
وأشار المصدر إلى أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من عزل جميع المناطق التى وجد بها إصابة، مع تعقيم كافة المناطق الأخرى وتتبع دقيق لجميع المخالطين تماشيًا مع الارشادات العالمية والمحلية حتى يستمر المركز فى تأدية رسالته تجاه المرضى والمجتمع على أكمل وجه.

وأكد أنه تتم حاليا فحوصات دورية للمرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، والحد من وقوع كارثة تحول دون علاج المصابين بأمراض القلب من مختلف ربوع مصر.

اصابات بفيروس كورونا داخل مركز مجدي يعقوب
وكان مركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، قد أعلن عن اكتشاف 4 حالات مصابة بـ فيروس كورونا المستجد داخل المركز.

وأوضح المركز في بيانه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الـ 4 حالات لـ مريض و3 أفراد من طاقم الأمن.

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وأكد المركز، أنه تم إخطار وزارة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يقوم إدارة المركز على اتباع الإجراءات المناسبة من عزل المناطق التي وجدت فيها إصابة، وتعقيم المناطق الأخرى، وتتبع دقيق للمخاطين؛ تماشيًا مع الإرشادات العالمية والمحلية.

ويقوم المركز بعمل فحوصات دورية  لكل المرضى والعاملين والمترددين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

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