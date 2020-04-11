التعليم العالي: لا يمكننا الاستعانة بقنوات تلفزيونية كبديل للتعليم عن بعد

أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع الحالي اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، وأن الوزارة مطلعة علي كل ما يعوق الطلاب وتعمل علي تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف الطيب في تصريح لموقع صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم من السهل عليها استخدام القنوات التليفزيونية لطرح المناهج إلا أن الجامعات بها 460 كلية كل كلية بها عدد من البرامج والتخصصات ولا يوجد قنوات قادرة علي استيعاب هذا الكم من البرامج الدراسية.





وأوضح أنه أنه حتى نهاية شهر مارس كانت إحصائيات الوزارة تؤكد أن نسبة التواصل للطلاب تتعدى الـ75%، موضحا إن الوزارة تقوم برصد أمرين مهمين الأول نسبة تحميل المقررات علي منصات التعليم الإلكتروني والتي تفوق حاليا 90% كنسبة إجمالية على مستوى ال27 جامعة حتى نهاية شهر مارس، ونسبة التواصل على المنصات يفوق ال75% .



