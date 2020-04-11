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أخبار العالم

وسط أزمة كورونا.. أخطر سلالات إنفلونزا الطيور تضرب أمريكا

السبت 11/أبريل/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتأكد تفشي سلالة مميتة من إنفلونزا الطيور في قطيع ديك رومي تجاري بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية.

وهذه هي الحالة الأولى من التفشي الأكثر خطورة من المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2017، كما أن هذا يعد تطورا مثيرا للقلق لصناعة دمرها تفش سابق.

ووجدت الحالة شديدة المرض في مقاطعة تشيسترفيلد بالولاية، وهي أول حالة للسلالة الأكثر خطورة، منذ اكتشاف واحدة في قطيع دجاج في تينيسي عام 2017.


ويأتي التفشي الجديد في وقت تواجه فيه خطر فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في الولايات المتحدة، بحلول الجمعة.

وفي عام 2015، اضطر المسؤولون إلى نحر 50 مليون من الدواجن بشكل رئيسي في الغرب الأوسط العلوي، بعد انتشار العدوى في جميع أنحاء المنطقة.
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