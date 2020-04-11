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مرأة

دكتورة ولا يوتيوبر ولا فاشونيستا.. رحلة نهلة كريم من الصيدلة إلى اليوتيوب لتحقيق حلمها

السبت 11/أبريل/2020 - 04:36 م
نماذج نسائية ناجحة
نماذج نسائية ناجحة
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آية التيجي
«أن يكون لديك هدف في الحياة أمر سهل، ولكن لابد أن تسعى لتحقيقه وهذا هو التحدي» جملة تؤمن بها الدكتورة نهلة كريم بل وتسعى لتحقيقها يوم وراء الآخر، واستطاعت بإصرارها أن تكون زوجة وأم ودكتورة تفيد الغير وكذلك فاشونيستا فقط بالدراسة والتطلع والتحدي، ويوتيوبر.

تخرجت عام 2011 في صيدلة القاهرة، وعملت بأحد الشركات العالمية، ثم اتجهت لمجال الأجهزة الطبية، لكنها غالبا ما تتطلع إلى العمل في مجال الإعلام، وذلك حتى تستطيع توصيل كل ما تريده للجمهور بشكل مباشر.

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ودفعها هذا الهدف لتأسيس قناة على يوتيوب، وقالت نهلة: "قناة اليوتيوب جعلتني أركز على المعلومات بمجال الطب غير المعروفة لدى كثير من الأشخاص، بالإضافة إلى صفحة للتواصل مع المواطنين أوضح من خلالها كافة المعلومات الطبية عن طريق فيديوهات قصيرة.

وأضافت: "شجعني أهلي وأصدقائي على الاستمرار في المجال من خلال تعليقاتهم الإيجابية، وفيما يخص عملي كـ فاشونيستا لم أكن أدرك أنها مهنة إلا من متابعي حسابي عبر الانستجرام،  ولكني منذ صغري أعشق تنسيق الملابس والقدرة على شراؤها وتنسيق الألوان، وأقوم بالتصوير ومن ثم رفع الصور إلى أن انهالت التعليقات المعجبة بطريقة تنسيقي للملابس، لذا حرصت على تعليم الفتيات هذا من خلال الصور التي التقطتها".

ونصحت الدكتورة نهلة جميع الفتيات بضرورة السعي لتحقيق أهدافهم الخاصة بهم، وألا ينساقون وراء الموضة فحسب بل يبحثون عن ما يريدونه وما ينجحون فيه، ولا ينهزمون من فشلهم في اى مجال يخوضون فيه، بل إن المثابرة والإصرار هم أسس النجاح.
دكتورة ولا يوتيوبر ولا فاشونيستا.. رحلة نهلة كريم من الصيدلة إلى اليوتيوب لتحقيق حلمها
دكتورة ولا يوتيوبر ولا فاشونيستا.. رحلة نهلة كريم من الصيدلة إلى اليوتيوب لتحقيق حلمها
دكتورة ولا يوتيوبر ولا فاشونيستا.. رحلة نهلة كريم من الصيدلة إلى اليوتيوب لتحقيق حلمها
دكتورة ولا يوتيوبر ولا فاشونيستا.. رحلة نهلة كريم من الصيدلة إلى اليوتيوب لتحقيق حلمها
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