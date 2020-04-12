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هل هناك فصائل دم لا تصاب بفيروس كورونا؟.. هانى الناظر يجيب.. فيديو

الأحد 12/أبريل/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن  فيروس كورونا المستجد يعيش على الخلايا الحية ولا ينتقل من المتوفين فى ظل تعقيم الجثث، لافتًا إلى أن الفيروس جديد وكل الملاحظات عليه تتغير كل يوم عما قبله نظرًا لتغير سلوك الفيروس.


وأضاف هانى الناظر خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الفيروس ليس له علاج حتى الآن، كل ما يتم تداوله هى تجارب سريرية، مشيرًا إلى أن  الحديث عن فصيلة الدم التى تقل فرص إصابتها بكورونا مجرد استنتاجات.


وتابع أن  السلاح الأول للتصدي لهذا المرض هو العزل والجلوس في المنزل كما أنه من الضرورى خلال يوم شم النسيم أن يصدر قرار بإغلاق الحدائق والأماكن العامة.


وأوضح هاني الناظر، أن الإصابة لا تتم لشخص جالس في المنزل ولكنها تتم نتيجة تقارب الشخص أو تعامله مع أى شخص مصاب هذا الذى ينقل العدوى وبالتالي لا يجب المبالغة في عملية التطهير لأنها تتسبب في أمراض جلدية.
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