هاني الناظر يكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من جسد الأموات للأحياء..فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل من المتوفين للاحياء، مؤكدًا أن الفيروس يعيش على الخلايا الحية ، موضحًا أنه يتم تغسيل جثة المتوفى وفقًا للشريعة بالإضافة إلى تطهير الجثة بفورمالين بنسبة تركيز 10%.









وأضاف الناظر، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن التطهير بالفورمالين يقضى على أى فيروسات، مشيرًا إلى أن تلك المادة يتم بها حفظ الجثث بالمشرحة، مشيرًا إلى أنه يتم تعقيم الجثمان بالكامل قبل خروجه من غرفة الغسل.





وتابع أنه يتم تكفين وحفظ الجثمان جيدًا، لكى لا تتم عدوى نهائيًا، بالإضافة إلى أنه يتم دفن الجثة وفقًا اجراءات خاصة، مؤكدًا أن هناك من يريد إشعال الفتنة بين المواطنين.





وأوضح أن مواقف التواصل الاجتماعى تثير الفتن بين المواطنين، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت ان الجثث لا تنقل الفيروس نهائيًا.





وطالب المواطنين عدم الانجراف وراء الأفكار المغلوطة والسوداء، مشيرًا إلى أن تجمع المواطنين أمام المقابر أخطر من خوفهم من نقل الجثة للعدوى.