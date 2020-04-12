لمواجهة كورونا.. صحة أسوان تجرى أعمال تعقيم وتطهير المناطق السكنية بـ كوم أمبو

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في الإجراءات الٱحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار قامت إدارة المتوطنة بعمل حملات تطهير وتعقيم بالمناطق السكنية بمدينة كوم أمبو شملت مناطق الرمد الشرقى والمربعات.





كما كانت إدارة الأمراض المتوطنة قد قامت أيضًا بعمل حملات تطهير وتعقيم بمدينة أسوان شملت الحصايا والسيل الريفي والسيل الجديد .



وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .







جاء ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ٱيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.







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