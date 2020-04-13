بعد صفقة أحمد فتحي.. بيراميدز يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد من الأهلي

دخلوا في مفاوضات جادة مع مسئولي النادي الأهلي؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة.

وأكدت الإعلامية شيما صابر، عبر برنامجها المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن نادي بيراميدز يسعى إلى الحصول على خدمات صالح جمعة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وتابعت "محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز طالب المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بالنظر إلى إمكانيات صالح جمعة خصوصا في ظل اقتراب رحيله عن النادي الأهلي".









وأكدت أن مسئولي نادي بيراميدز طلبوا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي معرفة الموقف النهائي الخاص بصالح جمعة.



