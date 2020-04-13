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رياضة

تفاصيل الإعلان عن انضمام أحمد فتحي لبيراميدز.. ومفاوضات شريف إكرامي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد هاني سعيد، المدير الإداري لنادي بيراميدز أن الظهير الأيمن أحمد فتحي لم يطلب إعلان الصفقة، ولكن النادي رأى أنه يجب الإعلان فورًا منعًا للأحاديث الكثيرة.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "القاهرة والناس" عبر برنامج "مساء الأنوار": "أحمد فتحي كان اختيار المدير الفني ومجلس الإدارة والكل في نادي بيراميدز، ولم نتحرك إلا بموافقة المدرب".

وأضاف متحدثًا عن إمكانية ضم شريف إكرامي لبيراميدز: "هو حارس مرمى كبير ويشرفنا تواجده معنا، ولكن لن نعلن شيئًا إلا عند التوقيع، حتى الآن لا يوجد شيء بشأن إكرامي".

واستكمل: "لا يوجد أي عروض للحارس أحمد الشناوي وهو مستمر معنا ومتبقي عامين في تعاقده، لدينا حارسين كبيرين المهدي سليمان والشناوي وعقليتهما جيدة لم تسبب لنا مشكلة".

وتابع: "وجهة نظري مركز حارس المرمى لا يتسع لحارسين كبار".

واختتم: "لا يوجد أي عروض لأيً من لاعبي بيراميدز، النشاط متوقف حتى الآن".
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