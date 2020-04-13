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تعليم

ماذا قال وزير التعليم لمديري المديريات اليوم بشأن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات ؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:13 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.


وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير  للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات. 


وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة .


وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لابد وأن يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل  من 14 إلى 20 طالبا/طالبة لكل فصل ،  وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان.


كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إعداد تقرير مصور عن هذه اللجان بالفيديو ، واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.
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