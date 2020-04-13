وزير التعليم يوجه بمتابعة تنفيذ المشروعات البحثية.. يشدد على التصدي لمن يتاجر بأكواد الطلاب وأبحاثهم.. ويؤكد ضوابط اختيار وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

وزير التعليم:

- نمتلك فرصة كبيرة جدًا لتطوير النظام التعليمي كاملًا بالاعتماد على التقنيات الحديقة التي أتاحتها الوزارة مؤخرًا

- على المديريات أن تتابع نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية

- عدد الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات هذا العام من 14 إلى 20 طالبا في اللجنة





عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.





حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات.





وتحدث الدكتور طارق شوقي، مع مديري المديريات التعليمية حول ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة والمتعلقة بتنفيذ المشاريع البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، والتأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة التي أعلنت عنها الوزارة والمتمثلة في المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg) ومنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org).





وأكد وزير التربية والتعليم، لمديري المديريات، على أننا نمتلك فرصة كبيرة جدًا لتطوير النظام التعليمي كاملًا، من خلال ضرورة التوجيه بالاعتماد على التقنيات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشرحها لجميع الطلاب وأولياء الأمور، لأنها ستكون وسائل مهمة للتعليم في المستقبل والسنوات المقبلة.





ووجه وزير التربية والتعليم، مديري المديريات التعليمية بضرورة متابعة دخول المعلمين على منصة التواصل (Edmodo) وإنشاء الفصول الافتراضية وإلحاق الطلبة بها، ومتابعة نشاط المعلمين داخل الفصول الافتراضية من نشر المواد التعليمية والتواصل مع الطلاب لمساعدتهم في إعداد المشروعات البحثية.





وشدد الدكتور طارق شوقي على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من يسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء الأمور في تنفيذ المشاريع البحثية أو إلحاق الطلاب بالفصول على منصة التواصل (Edmodo) والمتاجرة بأكواد الطلاب.





وأعلن الوزير عن طرح الوزارة مسابقة لتحفيز المديريات والإدارات التعليمية والمعلمين في التفاعل مع التقنيات والحلول التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في التواصل مع الطلاب، حيث سيتم اختيار أفضل مديرية تعليمية وأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم وأفضل مشروع بحثي، وسيتم الإعلان لاحقًا عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة.





وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.





كما تطرق الاجتماع إلى خطة توزيع الفصول الذكية، والتي تعد أحد الحلول التي قدمتها الوزارة لحل مشكلة الكثافة داخل الفصول، حيث طالب الوزير مديري المديريات التعليمية بتحديد أماكن للفصول الذكية داخل كل محافظة وموافاة الوزارة بها، حيث ستقدم هذه الفصول حلولًا لمشكلة الكثافة ويمكن استخدامها في التعليم المجتمعي.





كما ناقش الوزير مع مديري المديريات، مواعيد الإعلان عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني حيث سيتم الإعلان عنها في الفترة من 18 حتى 25 إبريل الجاري، وذلك لكثرة التخصصات في التعليم الفني والتي يصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية بها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي) فضلًا عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهني والدمج، علمًا بأنه سيتم إتاحة مدة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية (من 25 إبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020).





وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات بسرعة تحديد مقار لجان الامتحانات وفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة (حيث يتراوح عدد الطلاب داخل كل فصل من 14 إلى 20 طالب/طالبة لكل فصل) وذلك حتى يتم عملية تعقيم اللجان وإعداد تقرير مصور بها (فيديو) واتخاذ الإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب أثناء فترة تأدية الامتحانات.





وعلى جانب آخر .. استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.





وأضاف شوقي، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.





وأعلن وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.





وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.





وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحًا تفصيليًا لمنصة التواصل التعليمية (https://edmodo.org)، والتي تعد منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.





وتابع: "إن منصة Edmodo وجميع الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة جزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة، والتي سنعمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكون عنصرًا مهمًا في منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة".





وكشف وزير التربية والتعليم عن أن الوزارة تعاونت مع شركة مايكروسوفت لتوفير برامج office لما يقرب من 20 مليون طالب بدون مقابل مادي على منصة Edmodo، وذلك لدعم المنظومة التعليمية الجديدة وتشجيع الطلاب على التعامل مع البرمجيات الرقمية المختلفة.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، أنه حتى الآن قد سجل ما يقرب من 981 ألفًا و716 معلمًا على المنصة، فضلًا عن تسجيل 5 ملايين و438 ألفًا و351 طالب/ طالبة على المنصة، وتم إنشاء ما يقرب من مليون و358 ألفًا و750 فصل افتراضي، وتفاعل أكثر من 417 ألفًا و788 ولي أمر على المنصة مع أبنائهم، مشيرًا إلى أن جميع هذه الأرقام ستزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال تسجيل جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المنصة.





ووجه الدكتور طارق شوقي رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل، قائلًا: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها"، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.





كما وجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، في مواعيدها المعلنة، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.



