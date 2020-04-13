للوقاية من كورونا.. تعقيم المواقع الخدمية المختلفة داخل المدن في أسوان

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى هذا الإطار قامت إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان بعمل حملات تطهير وتعقيم لمركز شرطة دراو والأقسام الداخلية بالمركز، بالإضافة استراحة الضباط والمجندين حيث أشرف على عملية التعقيم إدارة ملاريا دراو .





كما قامت إدارة الأمراض المتوطنة أيضًا بعمل حملات تطهير وتعقيم بمدينة أسوان شملت الحصايا والسيل الريفي والسيل الجديد ، وكذا تنفيذ حملات التعقيم والتطهير لعدد من الأماكن والمنشأت شملت السوق السياحى وكورنيش النيل ومواقف السيارات ومكاتب البريد.





وقالت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان إن المديرية تستكمل جهودها لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .





وأضافت أن فرق الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية قامت بأعمال تطهير وتعقيم مكثفة بالبواخر والفنادق السياحية وتم التوسع لتشمل المنشآت الصحية مثل مستشفى الحميات والصدر بأسوان، ومكتب صحة أسوان أول وثانى، ومكتب رعاية أول، وثانى، والمنشآت والمرافق العامة.





وتابعت مروة محمود أنه تم أيضًا تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، علاوة على مشاركة فرق من ناقلات الأمراض التابعة لإدارة المتوطنة بالمديرية فى مختلف الشوارع والميادين حملة تطهير وتعقيم بوادي كركر جنوب أسوان، ومحطة السكة الحديد والمساجد والمناطق الأثرية والمتحف النوبي وبتعقيم وتطهير شارع الشواربي وسوق الحارث وذلك كله ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنع انتشاره بالشكل المطلوب .





جاء ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور ٱيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.





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