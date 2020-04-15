العلاج بالبخار فى المنزل.. يوفر راحة ذاتية من أعراض البرد والالتهابات التنفسية والصداع.. الطريقة الصحيحة لـ الاستنشاق وأضراره.. وهذا الأمر ضرورى لمنع نمو البكتيريا والفطريات

استنشاق البخار لعلاج الجيوب الأنفية

يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب في الأوعية الدموية

المعاناة من مشاكل التنفس نتيجة احتقان الشعب الهوائية

لا تستنشق البخار أكثر من 10 إلى 15 دقيقة لكل جلسة





استنشاق البخار هو أحد العلاجات المنزلية الأكثر استخدامًا لتهدئة وفتح الممرات الأنفية وتخفيف أعراض البرد أو التهاب الجيوب الأنفية، ويطلق عليه أيضًا العلاج بالبخار، ويتضمن استنشاق بخار الماء.

يعتقد أن الهواء الدافئ الرطب يعمل عن طريق تخفيف المخاط في الممرات الأنفية والحلق والرئتين، وقد يخفف هذا من أعراض الأوعية الدموية الملتهبة والمتورمة في ممراتك الأنفية.

على الرغم من أن استنشاق البخار لن يعالج العدوى، مثل البرد أو الإنفلونزا، إلا أنه قد يساعدك على الشعور بتحسن كبير أثناء مقاومة جسمك له، ولكن كما هو الحال مع أي علاج منزلي، من المهم تعلم أفضل الممارسات حتى لا تؤذي نفسك في هذه العملية.





ما فوائد استنشاق البخار؟



وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير، يحدث انسداد الأنف بسبب التهاب في الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، ويمكن أن تصبح الأوعية الدموية متهيجة بسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي الحادة، مثل البرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

الفائدة الرئيسية للتنفس في البخار الدافئ الرطب قد تساعد في تخفيف الشعور بالتهيج وتورم الأوعية الدموية في الممرات الأنفية. قد تساعد الرطوبة أيضًا على ترقق المخاط في الجيوب الأنفية، مما يسمح لها بالتفريغ بسهولة أكبر، ويمكن أن يسمح ذلك بعودة تنفسك إلى الوضع الطبيعي، على الأقل لفترة زمنية قصيرة.





الأمراض التى تحتاج إلى استنشاق البخار

نزلات البرد

إنفلونزا (الإنفلونزا)

التهابات الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية المعدي)

التهاب شعبي

حساسية الأنف

في حين أن استنشاق البخار يمكن أن يوفر راحة ذاتية من أعراض البرد والالتهابات التنفسية العلوية الأخرى، إلا أنه لن يجعل العدوى تختفي بشكل أسرع.

صداع الرأس

احتقان الأنف

تهيج الحلق

مشاكل في التنفس بسبب احتقان الشعب الهوائية

الممرات الأنفية الجافة أو المتهيجة

سعال



في الواقع، لا يؤدي استنشاق البخار إلى قتل الفيروس المسئول عن العدوى، في أفضل الأحوال، قد يجعلك استنشاق البخار تشعر بتحسن قليلًا لأن جسمك يحارب نزلة البرد.





كيفية استنشاق البخار



ستحتاج إلى المواد التالية:

وعاء كبير

ماء

وعاء أو غلاية وموقد أو ميكروويف لتسخين المياه

منشفة





طريقة استنشاق البخار



تسخين الماء حتى الغليان.

صب الماء الساخن بعناية في الوعاء.

ثني المنشفة على الجزء الخلفي من رأسك.

قم بتشغيل جهاز ضبط الوقت.

أغلق عينيك وخفض رأسك ببطء نحو الماء الساخن حتى تكون على بعد حوالي 8 إلى 12 بوصة من الماء. كن حذرًا للغاية لتجنب الاتصال المباشر بالماء.

استنشق الهواء ببطء وبعمق من أنفك لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق.

لا تبخر لأكثر من 10 إلى 15 دقيقة لكل جلسة. ومع ذلك، يمكنك تكرار استنشاق البخار مرتين أو ثلاث مرات يوميًا إذا كنت لا تزال تعاني من الأعراض.

يمكنك أيضًا شراء جهاز استنشاق بخاري كهربائي (يُسمى أيضًا بخار) عبر الإنترنت أو من صيدلية. لهذه، تحتاج فقط إلى إضافة الماء إلى المستوى المشار إليه وتوصيل النظام. يستخدم المرذاذ الكهرباء لصنع البخار الذي يبرد قبل الخروج من الماكينة. تأتي بعض أجهزة التبخير بقناع مدمج يلائم فمك وأنفك.





يمكن أن تتسخ أجهزة التبخير البخارية مع الجراثيم بسرعة، لذلك ستحتاج إلى غسلها كثيرًا لمنع نمو البكتيريا والفطريات. اغسل الدلو ونظام الفلتر كل بضعة أيام أثناء الاستخدام أيضًا.





الآثار الجانبية لـ استنشاق البخار



يعتبر استنشاق البخار علاجًا منزليًا آمنًا إذا تم القيام به بشكل صحيح، ولكن من الممكن جدًا أن تؤذي نفسك دون قصد إذا لم تكن حريصًا.







هناك خطر من تحرق نفسك إذا اتصلت بالماء الساخن. الخطر الأكبر هو الطرق بطريق الخطأ على وعاء الماء الساخن في حضنك، مما قد يسبب حروقًا شديدة في المناطق الحساسة.





لتجنب الحروق

تأكد من أن وعاء الماء الساخن على سطح مستوٍ وقوي ولا يمكن طرحه.

لا تهز أو تتكئ على الوعاء.

تجنب السماح للبخار بالتلامس مع عينيك. يجب إغلاق عينيك وتوجيههما بعيدًا عن البخار.

احتفظ بوعاء الماء الساخن بعيدًا عن متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.



يمكن أن يسبب خطر الحروق لذلك عليك استشارة الطبيب أولا.