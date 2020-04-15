أغذية مهمة لنضارة البشرة و صحة الشعر.. الخضار والفاكهة الأبرز

يوجد العديد من الاغذية الصحية والمشروبات التي تساهم بشكل إيجابي على صحة بشرتك وشعرك ، سنضغ بين يديكِ أهم الأغذية والمشروبات التي يجب عدم إهمالها ابدا .









انتبهي في حال كان نظامك الغذائي :





- لا يحوي القيم الغذائية الضرورية





- عالي بالسكريات المكررة





- عالي بالدهون الغير صحية





حتمًا ستجد أن بشرتك ستكون شاحبة متعبة





بينما لو تناولت نظام غني ب :





- الحبوب الكاملة





- مصادر البروتين الصحية





- الخضار والفواكه والدهون المفيدة





حتمًا ستجد ان بشرتك متوهجة وشعرك صحي





الجوز ......





تأتي أهمية الجوز من خلال احتوائه على المصادر الغنية جدًا بالأحماض الدهنية مثل : الأوميغا 3 المهمة جدا لتقوية وحماية الشعر ومهم أيضًا لصحة البشرة





كما ويعتبر الجوز مصدر غني بفيتامين E هذا الفيتامين يعتبر مهم جدا لحماية خلايا الجسم المختلفة بكونه مضاد اكسدة قوي وضروري لصحة الشعر والعينين والبشرة





لهذا يمكنك تناول كمية صغيرة يوميًا من الجوز حتى تتمكن من الحصول على كل هذه الفائدة





يمكن إضافته الى السلطات والحلويات والالبان المختلفة





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المانجا .....





تعتبر المانجا الأفضل من بين الفواكه فهي بالاضافة الى طعمها الحلو اللذيذ تعد مصدر غني جدا بالالياف والفيتامينات والمعادن





وتعد مفيدة جدا لجمال البشرة وصحة الشعر





بفضل محتواها الغني جدًا من فيتامين الجمال فيتامين A





مهمة جدا لبناء الكولاجين ولتجديد الخلايا وحمايتها من الجذور الحرة والملوثات





بسبب إحتوائها على مصدر رائع من فيتامين C





كل كوب من المانجا يحوي ما يقارب 100 سعرة حرارية





لذلك ننصح بتناولها بكمية معتدلة





كما لا بد من التنويع في حصصك اليومية من الفواكه













الجزر ....





معروف عن الجزر أنه احد أشهر الخضار الغنية بالبيتا كاروتين





بالتالي عرف بأهميته لجمال البشرة ونضارتها





يعتبر أحد مضادات الاكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتشيخ الجلد والبشرة





ننصح بتناول كوب من عصير الجزر المنعش يوميًا





بالتالي سيكون مصدر قليل بالسعرات الحرارية لكنه عالي جدًا بقيمته الغذائية









السلمون .......





سمك السلمون هو من أحد اشهر الاسماك الدهنية الغنية جدا بالاوميغا 3 المهم جدا :





- لبشرة رطبة ونضرة





- يعمل على وقاية البشرة من الجفاف





- مضاد فعال للالتهابات الجلدية





- يساهم في علاج حب الشباب والوقاية منه





لذا نحن ننصح بتناوله ولكن بشرط أن يتم تحضيره بطريقة صحية بعيدًا عن القلي





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البقوليات .....





تحتوي البقوليات على احد المصادر الغنية جدًا ب :





/ الألياف / الحديد / مجموعة فيتامينات B / الزنك / البروتينات /





هذه العناصر الغذائية هي مهمة جدًا للحفاظ على صحة البشرة والشعر





ونقصها عادة ما يرتبط بمشاكل تتعلق :





- بتساقط الشعر او تشققه





- جفاف البشرة وشحوبها ومشاكل عديدة اخرى





بالتالي يجب ادخال البقوليات المختلفة مثل :





العدس والحمص يوميًا ضمن قائمة نظامك الغذائي













الحمضيات ......





معروف عن الحمضيات مصدر لمضاد اكسدة مهم جدًا وهو فيتامين C





هذا الفيتامين يلعب دورًا اساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد





لذا من الأفضل التنويع بمصادر الحمضيات المختلفة من الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها









الشاي الأخضر ......





هو من أحد أهم و اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر





وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية مثل البوليفينول





نحن نتصح بتناول كوب من الشاي الاخضر يوميًا





ولكن يجب الحرص على ترك فترة زمنية بعيدة عن مواعيد الوجبات





حتى تتفادى اي تداخل في امتصاص بعض المواد في الجسم





العنبيات ......





تعد العنبيات وخاصة العنب البري مصدر غني جدا لمضادات الاكسدة





ويشتهر بكونه من الاغذية :





- المضادة للشيخوخة





- المهمة لصحة الجلد والبشرة والشعر





وهذا يعود لإحتوائه على فيتامينات ومعادن مهمة





المياه .....





- الماء هو الوسط الاهم الذي تتم فيه كافة العمليات الحيوية في جسم الانسان





- الماء مهم جدًا لتنظيم سير هذه العمليات





- الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد والبشرة ووقايتهما من الجفاف





- شرب الماء بكميات كافية ضروري لعملية تنظيف الجسم وتخليصه من السموم بتعزيز عمل الكلى والكبد



