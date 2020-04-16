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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:31 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 16 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام:

إذا كنت مولودا في يوم 16 أبريل فأنت عندك بعض الاعمال بتنهيها بوقت قصير. ممكن يدور ببنك وبين زملاء العمل نقاش حول توزيع المهام وطريقة العمل لتطويره. ماليا عم تكون اداري بتسيير امورك المادية

نصيحة هذا العام ..

عليك بمراعاة الشريك ومبادلته المحبة والاهتمام حاول مناقشته بهدوء  وتوضيح وجهات النظر ذلك سيحسن من الوضع العاطفي بينكما
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