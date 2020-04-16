AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب ما تعيشا كتير

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:40 م
ديانا حداد
ديانا حداد
Advertisements
سعيد فراج
طرحت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو ترويجيا «برومو» لكليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ما تعيشا كتير»، ومن إنتاج شركة كابانا، لتشوق جمهورها له قبل طرحه. 

وكانت دينا حايك، قد انتهت من تصوير فيديو كليب «ما تعيشا كتير» في مدينة كييف بأوكرانيا، وذلك على مدار يومين، خلال الفترة الماضية.

ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وصورت "ديانا" الاغنية بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزءا من حياتها اليومية كفنانة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديانا حداد: الجمهور تعلق بـ ما حد يحس بالعاشق لأنه يحب اللون البدوي مني

ديانا حداد تكشف أسباب غيابها عن طرح الألبومات لمدة 4 سنوات

إحنا كعرب بنحب نعيط.. ديانا حداد: معنديش مانع أغني مهرجانات

ديانا حداد تكشف غيابها عن المهرجانات الفنية بتونس منذ 20 عاما

ديانا حداد: لا أمانع دخول بناتي عالم الفن

ديانا حداد تكشف سبب قلة أعمالها المصرية

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يعتذر لـ جماهير الزمالك

دموعه تتساقط .. أول ظهور لـ عبودكا بعدما فقد عينه

الوزراء: مسموح للسيارات الخاصة التنقل يوم شم النسيم للثامنة مساء

تعزز المناعة وتجدد الصحة.. 5 أطعمة احرص على تناولها دائما

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

هنا الزاهد تلفت الأنظار في سيارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

بجيب قصيرة.. رضوي الشربيني بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها