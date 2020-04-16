دينا حايك تشوق جمهورها لكليب ما تعيشا كتير

طرحت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو ترويجيا «برومو» لكليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ما تعيشا كتير»، ومن إنتاج شركة كابانا، لتشوق جمهورها له قبل طرحه.





وكانت دينا حايك، قد انتهت من تصوير فيديو كليب «ما تعيشا كتير» في مدينة كييف بأوكرانيا، وذلك على مدار يومين، خلال الفترة الماضية.



ديانا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وصورت "ديانا" الاغنية بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزءا من حياتها اليومية كفنانة.