ترامب: سنعيد فتح البلاد مجددا لمواجهة كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيعيد فتح البلاد مجددًا وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "منحنى الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا أصبح مستقيما، وعملية الإغلاق لن تكون طويلة الأمد".





وتابع: "الولايات المتحدة حققت معدلًا منخفضًا في الوفيات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وعلينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة، ويجب على اقتصادنا أن يكون فاعلًا وينبغي إنعاش الاقتصاد من جديد".





واستطرد الرئيس الأمريكي: "سأصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في بلادنا بصورة تدريجية وقد صغتها بالتشاور مع المتخصصين".



