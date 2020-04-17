فيديوجراف.. قصة خفافيش القليوبية

أثارت ظهور الخفافيش هلع مواطني محافظة القليوبية بعد انتشار العشرات منها ما تسبب في خوف سكان المنطقة حول ظهور تلك الخفافيش في انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وأنها جاءت من الصين وهى سبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





تلقي رئيس مدينة شبين القناطر، بلاغًا من أهالي قرية الحزانية، بأن مجموعة من الخفافيش هجمت علي منزل مهجور وغير مأهول واستقرت به وانتقل المسؤولون بالوحدة للتعامل والمواجهة. هجمت علي منزل مهجور وغير مأهول واستقرت به وانتقل المسؤولون بالوحدة للتعامل والمواجهة.





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