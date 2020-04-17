فيديوجراف.. قصة خفافيش القليوبية

أثارت ظهور الخفافيش هلع مواطني محافظة القليوبية بعد انتشار العشرات منها ما تسبب في خوف سكان المنطقة حول ظهور تلك الخفافيش في انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وأنها جاءت من الصين وهى سبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
أثارت ظهور الخفافيش هلع مواطني محافظة القليوبية بعد انتشار العشرات منها ما تسبب في خوف سكان المنطقة حول ظهور تلك الخفافيش في انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وأنها جاءت من الصين وهى سبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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