الجونة السينمائي يستمر فى تقديم جائزة بمهرجان فينيسيا

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (2 - 12 سبتمبر) عن فتح باب التقديم لمشاركة مشروعات الأفلام في ورشة فاينال كات فينيسيا ، ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم الجوائز للمشروعات العربية.





وتعد هذه هي السنة السادسة التي تقدم فيها MAD Solutions جائزتها التي تتمثل في خدمات الترويج والتوزيع في العالم العربي لأحد المشروعات المشاركة في فاينال كات ، وكان آخر المشروعات الفائزة بالجائزة المغربي ميكا للمخرج إسماعيل فروخي .





كما أنها السنة الرابعة التي يقدم فيها مهرجان الجونة جائزته، وهي دعم مادي بقيمة 5000 دولار لأحد المشروعات العربية، بالإضافة إلى دعوة لمشاركة المشروع الفائز في منصة الجونة السينمائية ، وفي السنوات الماضية ذهبت جائزة الجونة إلى الحديث عن الأشجار لـ صهيب قسم الباري و ملكية مشتركة لـ ليلى الكيلاني ، و ميكا لـ إسماعيل فروخي .





مهرجان الجونة السينمائي ، يقدم جوائز مادية لمشروعات الأفلام العربية في المنصات العالمية، مثل سوق وملتقى مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، و منتدى الإنتاج اللاتيني العربي المشترك و ملتقى بيروت السينمائي ، و منصة الجونة السينمائية ، هذا بالإضافة إلى فاينال كات فينيسيا .





ورشة فاينال كات فينيسيا في نسختها الثامنة تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة إفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.



