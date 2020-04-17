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محافظ جنوب سيناء: توقف جميع الرحلات البحرية.. وسيطرة كاملة على الشواطيء

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:06 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة اتخذت إجراءات مشددة استعدادًا ليوم شم النسيم، للحماية والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "أغلقنا الشواطيء، وأوقفنا جميع الرحلات البحرية.. عندنا 600 كيلو شواطيء، ونسيطر عليها تمامًا.. لن نفتح شاطيء أو حمامات سباحة أو محلات.. ومفيش فندق هيشتغل".
 
وأضاف: "مفيش حد هيعدى من النفق أو كمين عين موسى يوم شم النسيم، واللى هيروح الشاليهات هيقعد فيها ومش هيخرج، ومفيش شواطيء أو تجول للمواطنين". 

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات" أمام الجمهور على مدار يوم الاثنين المقبل، بالإضافة لإغلقها يومي الجمعة والسبت.

ونص القرار على أن توقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار يوم الاثنين، كما يحظر خلال هذا اليوم، تحرك جميع حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، كما يحظر مطلقًا خلال ذات اليوم تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
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