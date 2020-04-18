علي معلول: أردنا الانتقام من الزمالك بعد سوبر الإمارات.. حسام حسن: القطبان يفاوضنني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم ،السبت،مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
كشف حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة، حقيقة العروض المقدمة من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للرحيل عن الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.
أكد الظهير التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا أفضل من لاعبي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري الأخير بالإمارات.
أعرب إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، عن حلمه بتتويج أحد المنتخبات الأفريقية بلقب كأس العالم مستقبلًا.
أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أنه رفض عرضًا كبيرًا من أحد الأندية في الدوري السعودي الموسم الماضي، مشددًا أنه يتمنى الإعتزال في النادي الأهلي.