علي معلول: أردنا الانتقام من الزمالك بعد سوبر الإمارات.. حسام حسن: القطبان يفاوضنني

أعرب إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، عن حلمه بتتويج أحد المنتخبات الأفريقية بلقب كأس العالم مستقبلًا.

أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أنه رفض عرضًا كبيرًا من أحد الأندية في الدوري السعودي الموسم الماضي، مشددًا أنه يتمنى الإعتزال في النادي الأهلي.