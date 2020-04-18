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فن

ألف مبروك يا قلبي.. أحمد صلاح حسني يهنئ ياسمين صبري بزواجها

السبت 18/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبرى، بعقد قرانهما، مساء أمس.


 ونشر صورة لهما، عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلا: "الف مبروك يا قلبي ربنا يسعدك".


 يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. 


وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.


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