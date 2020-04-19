وزير التعليم : لن نحذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة .. ونتوقع رفع الحظر وقت الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة عاجلة لجميع أولياء الامور المطالبين بحذف المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام .





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات صوتية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بالنسبة للثانوية العامة، فإنها تخضع لقانون، يحدد مواعيد امتحاناتها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون.





وأضاف وزير التربية والتعليم : بناءا عليه ، لن نستطيع حذف المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.





وأكد وزير التربية و التعليم ، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب في لجان الامتحانات في ظل ظروف كورونا ، هو قرار دولة وليس وزارة، وبالتالي موعد الامتحانات كما هو.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن من يطلبون من الوزارة الان مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، بل ان كل شخص يقدم البديل الذي يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون حظر التجوال فد تم رفعه عن المواطنين.





وأشار وزير التربية و التعليم إلى أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، سوف يضع الوزارة في موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، وقال وزير التربية والتعليم : البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات مراعاة لكورونا ، ولا أحد يتحدث عن الزحام الحالي في الشوارع والسوبر ماركت، فهل امتحانات الثانوية العامة هي التي ستنقل كورونا بينما الزحام الموجود في باقي الاماكن ليس به مشكلة؟.



