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تكنولوجيا

ريلمي تطلق Realme X50 Pro 5G.. السعر والمواصفات

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:58 ص
Realme X50 Pro 5G
Realme X50 Pro 5G
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة ريلمي Realme المملوكة لعلامة أوبو OPPO الصينية عن هاتفها الجديد Realme X50 Pro 5G، والمتوقع له السيطرة التامة على عرش الفئة المتوسطة، لما يقدمه من مميزات وعتاد مقابل سعره المنافس.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتي Realme X50 Pro 5G بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة HDR 10+، بالإضافة إلى طبقة حماية من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسارها يحتوى على الكاميرا الأمامية.

Realme X50 Pro 5G review

جاء Realme X50 Pro 5G بمعالج قوي من نوع  Snapdragon 865 5G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.

ومن ناحية التصوير يقدم Realme X50 Pro 5G كاميرا أساسية رباعية بقدرة 64 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 32  و 8 ميجابكسل.

Realme X50 Pro 5G review

وتم تزويد Realme X50 Pro 5G ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، من خلال منفذ شحن من نوع usb-c، والمفاجأة أن الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، أما قارىء البصمة فهو أسفل الشاشة نفسها.

ويمكنك الحصول على Realme X50 Pro 5G فى لونين هما الأحمر والأخضر، مقابل الأسعار التالية :

1- نسخة 6 جيجابايت رام \ 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 549 دولارا، ما يعادل 8650 جنيهًا مصريًا.
2- نسخة 8 جيجابايت رام\ 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 599 دولارا، ما يعادل 9500 جنيه مصري.
3- نسخة 128 جيجابايت رام\ 256 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 619 دولارا، ما يعادل 9800 جنيه مصري.

Realme X50 Pro 5G review
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