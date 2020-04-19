تموين الوادي الجديد نستهدف تجميع 250 ألف طن قمح هذا العام

قال المهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالوادي الجديد إن هناك غرف عمليات رئيسية وفرعية وخطوط ساخنة لمتابعة توريد واستلام محصول القمح من مزارعي الوادي الجديد وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإن المحافظة تستهدف تجميع 250 ألف طن خلال هذا العام بالشون والصوامع المنتشرة على مستوى المدن .





وأوضح انه يتم تسلم القمح بصومعة الخارجة بطاقة 45 ألف طن، وشرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بجانب شون "الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس".





من جانبه قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد: إن موسم الحصاد بدأ بالمحافظة، في مناطق متعددة، حيث إن المساحة المنزرعة 192701 فدان على مستوى المحافظة والمحاصيل الإرشادية وغيرها ستحقق إنتاجية مرتفعة هذا الموسم في ظل توفير كميات من التقاوى ذات الإنتاجية المرتفعة والتي تتناسب مع أنواع التربة مثل صنف بني سويف 1 وبني سويف 5، وتجربة زراعة الصنف الفرعوني .





وأضاف رضوان إنه متوقع إنتاج 4 ملايين إردب قمح هذا الموسم في المحافظة بمتوسط 20 اردب للفدان الواحد مضيفا إن هناك 40 جمعية زراعية بالقرى تتولى استلام المحصول من المزارعين تسهيلا عليهم .



