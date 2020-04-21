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رياضة

شريف إكرامي: عماد متعب أخطر مهاجم.. ولقاء الترجي الأصعب في مسيرتي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:06 ص
عماد متعب
عماد متعب
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في الأهلي.

وأوضح: "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات".

وتابع: "مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا"

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حار مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق .
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