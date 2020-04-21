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توك شو

صاحب مطعم البرنس يكشف حقيقة بيعه لحم حمير.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:55 ص
ناصر البرنس
ناصر البرنس
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هاني حسين
قال ناصر البرنس صاحب مطعم البرنس،  تعليقا على انتشار بوست على الفيسبوك بأنه يبع لحم حمير، :"  مينفعش نرمي البلا على الناس اللي شغالة وإحنا في محنة وفي ناس بتقول اننا بنبيع لحم حمير عشان مصلحتهم".

وأضاف  ناصر البرنس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الأن " المذاع على قناة " الحدث "، :"  أغلقت مطعم البرنس منذ اكثر من شهر بسبب أزمة فيروس كورونا".

وتابع ناصر البرنس:"  احنا كسبنا كتير من بلدنا ولازم نقف معاها واقوم بتوفير رواتب العمالة في المطعم ولن اتخلى عنهم ولدي حوالي 400 عامل في المطعم ".

وأكمل ناصر البرنس:"  مطعم البرنس مغلق في رمضان  ونسأل الله ان يرفع عنا البلاء ونحن نقف يد واحدة مع الدولة المصرية من اجل العبور من تلك الأزمة".

ولفت ناصر البرنس:"  مستعد لأي إجراءات احترازية تفرضها علينا وزارة الصحة كي نعاود العمل مرة اخرى في المطاعم الخاصة بنا|.

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