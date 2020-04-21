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توك شو

نشرها بالخطأ.. تغريدة لـ محمد صلاح تكلفه ملايين الدولارت.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:00 م
الاعب محمد صلاح
الاعب محمد صلاح
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نورهان رأفت
عرضت فضائية العربية، صورا من التغريدة التي تسببت في تكليف لاعب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ملايين الدولارات، عبر حسابه الخاص بـ "تويتر".

وقام اللاعب محمد صلاح، بنشر صورة ترويجية بالخطأ من إحدى ترويجاته، لشركات الهواتف المحمولة الاندرويد، من خلال تليفونه الخاص من نوع آخر مخالف لترويجه.

وقام صلاح، على الفور بحذف الصور سريعا، ولكن ذلك لم ينقذه من الموقف، فالمتربصون سارعي اقتناص الأخطاء للمشاهير.

وتعرض صلاح للسخرية، بعد نشره لتلك الصور من هاتف نوع مختلف، عن الذي يروج له في الصور.

وحاول صلاح، أن يتدارك الموقف، بأن يعاود نشر تلك الصور عبر حسابه الخاص بـ إنستجرام، والتي لا تظهر نوع الهاتف.
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