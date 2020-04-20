محمد صلاح في مسلسل رمضاني جديد.. تفاصيل

أعلن الكاتب عمر طاهر، أنه يستعد لعرض مسلسل إذاعي جديد في شهر رمضان المقبل 2020 بعنوان "دفعة محمد صلاح".





قال عمر طاهر، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" دفعة محمد صلاح مسلسل إذاعي في رمضان .. عن لعيب كورة كان زميل محمد صلاح في الناشئين وكان هدافا منافسا له .. بس لظروف ما استقر بيه المقام في فريق درجة تانية".





وتابع :"بيحاول يفهم ايه اللي حصل ويتصالح معاه بالكتابة ل لزميل الملاعب القديمة وعلى هامش الرسايل دي بيبتدي يفكر إزاي يلحق اللي فاضل من عمره في الملاعب".



