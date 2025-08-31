حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

واقعة مأساوية دارت أحداثها في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وكانت ضحيتها فتاة ثلاثينية تدعى منصورة، تقدم للزواج منها شاب منفصل، وحينما وافقت على الزيجة كان نصيبها 41 غرزة في وجهها من طليقة الشاب بسبب غيرة الأخيرة وانتقاما من طليقها.

كواليس وتفاصيل مثيرة في حادث التعدي على فتاة مصر القديمة وتشويه وجهها، بدأت أحداثها قبل فترة حينما تقدم للزواج منها عريس منفصل عن زوجته، ووافقت حينها، إلا أنه ومع الأيام كان يتلقى تهديدات من طليقته على هاتفه وكانت تردد له «لو اتجوزتها هحبسك وهتندم عليها»، وبالفعل نفذت التهديدات.

وقالت منصورة، فتاة مصر القديمة، عن الواقعة: «لم أكن أتخيل أن يتحول حلم الزواج إلى كابوس حياتي الأول والأخير، ففي يوم الحادث كنت أمام المنزل وفوجئت بالمتهمة تقوم بالتعدي علي بالضرب ثم أخرجت موس وأصابتني مباشرة في وجهي بجوار الفك وتم نقلي لمستشفى قصر العيني».

وأضافت فتاة مصر القديمة: «المتهمة هربت معرفش راحت فين وأنا اتعمل لي 41 غرزة تقريبا في وشي، ومبقتش عايزة أتجوز ولا أعمل حاجة غير إني أهرب من اللي حصل لدرجة إني بخاف أعدى من قدام المرايا أو أبص في عيون الناس وأشوف نظراتهم، بعد ما وشي اتشوه بسببها مبقتش عايزة غير حقي».

وروت منصورة فتاة مصر القديمة ما حدث يوم الواقعة قائلة: «كنت واقفة في الشارع وفجأة لقيت المتهمة جت قدامي وضربتني مرة واحدة في وشي بـ موس، ووقعت في الأرض ومحستش بـ نفسي إلا بعد ما خرجت من المستشفى واتعالجت شوية لكن وشي خلاص باظ، والمشكلة إن المتهمة كانت بتهددني على فيسبوك ومش مهم عندها حاجة».

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغ من سيدة ثلاثينية اتهمت فيه سيدة أخرى بالتعدي عليها وتشويه وجهها بآلة حادة بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما لقيام طليق الثانية بالتعدي على طليق الأولى.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين لأجهزة أمن القاهرة أن المجني عليها تقدم للزواج منها شخص منفصل ووافقت، إلا أنها فوجئت بطليقته تتشاجر معها وتقوم بتشويه وجهها بآلة حادة أمام منزلها في مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.