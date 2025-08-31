قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
أحمد مهدي

واقعة مأساوية دارت أحداثها في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وكانت ضحيتها فتاة ثلاثينية تدعى منصورة، تقدم للزواج منها شاب منفصل، وحينما وافقت على الزيجة كان نصيبها 41 غرزة في وجهها من طليقة الشاب بسبب غيرة الأخيرة وانتقاما من طليقها.

القصة الكاملة لـ جريمة تشويه وجه فتاة مصر القديمة

كواليس وتفاصيل مثيرة في حادث التعدي على فتاة مصر القديمة وتشويه وجهها، بدأت أحداثها قبل فترة حينما تقدم للزواج منها عريس منفصل عن زوجته، ووافقت حينها، إلا أنه ومع الأيام كان يتلقى تهديدات من طليقته على هاتفه وكانت تردد  له «لو اتجوزتها هحبسك وهتندم عليها»، وبالفعل نفذت التهديدات.

ماذا حدث مع فتاة مصر القديمة؟
منصورة فتاة مصر القديمة

وقالت منصورة، فتاة مصر القديمة، عن الواقعة: «لم أكن أتخيل أن يتحول حلم الزواج إلى كابوس حياتي الأول والأخير، ففي يوم الحادث كنت أمام المنزل وفوجئت بالمتهمة تقوم بالتعدي علي بالضرب ثم أخرجت موس وأصابتني مباشرة في وجهي بجوار الفك وتم نقلي لمستشفى قصر العيني».

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏
إصابات المجني عليها

وأضافت فتاة مصر القديمة: «المتهمة هربت معرفش راحت فين وأنا اتعمل لي 41 غرزة تقريبا في وشي، ومبقتش عايزة أتجوز ولا أعمل حاجة غير إني أهرب من اللي حصل لدرجة إني بخاف أعدى من قدام المرايا أو أبص في عيون الناس وأشوف نظراتهم، بعد ما وشي اتشوه بسببها مبقتش عايزة غير حقي».

ماذا حدث مع فتاة مصر القديمة؟
فتاة مصر القديمة

وروت منصورة فتاة مصر القديمة ما حدث يوم الواقعة قائلة: «كنت واقفة في الشارع وفجأة لقيت المتهمة جت قدامي وضربتني مرة واحدة في وشي بـ موس، ووقعت في الأرض ومحستش بـ نفسي إلا بعد ما خرجت من المستشفى واتعالجت شوية لكن وشي خلاص باظ، والمشكلة إن المتهمة كانت بتهددني على فيسبوك ومش مهم عندها حاجة».

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏حجاب‏‏
فتاة مصر القديمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغ من سيدة ثلاثينية اتهمت فيه سيدة أخرى بالتعدي عليها وتشويه وجهها بآلة حادة بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما لقيام طليق الثانية بالتعدي على طليق الأولى.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏جرا اي يا وحوش مشفتلكوش يعني قدام بيتكم وانا كده رضيت نفسي ده انا تربيت ابراهیم ..ریتا.‏'‏
منشور المتهمة

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين لأجهزة أمن القاهرة أن المجني عليها تقدم للزواج منها شخص منفصل ووافقت، إلا أنها فوجئت بطليقته تتشاجر معها وتقوم بتشويه وجهها بآلة حادة أمام منزلها في مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

