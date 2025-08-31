ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، خلال عملية عسكرية جرت مؤخرا، مشيرًا إلى أن نتائجها لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وقال نتنياهو في تصريح مقتضب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت): "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، مضيفا: "لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر".

وفي مستهل اجتماع الحكومة، أوضح نتنياهو أن هناك إشارات إلى أن حماس لم تعلن حتى الآن عن مصير أبو عبيدة، ما قد يعزز احتمال إصابته بجروح بالغة أو مقتله، لكنه شدد على ضرورة الانتظار قبل تأكيد أي معلومة رسمية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعلومات بشأن حالة أبو عبيدة لا تزال قيد التحقق، لكنه رجح أن يكون قد أُصيب بجروح خطيرة خلال العملية.

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو أن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي أسفرت عن استعادة جثماني اثنين من الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، قائلاً: "استطعنا إعادة اثنين من مختطفينا القتلى ودفنهما في مقابر إسرائيل".

وأضاف: "حتى اليوم، أعدنا 207 مختطفين، منهم 148 على قيد الحياة. وسنعيد الجميع، سواء أحياء أو قتلى".